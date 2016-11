PM transforma metade de rua em estacionamento

Parte da rua professor Fernando São Paulo, na lateral da 64ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), que faz esquina com a rua Edelvira Oliveira, virou estacionamento privativo de carros ligados à Companhia.

Foram colocados cones que tomam a metade da largura da via. Com espaço reduzido, os carros que estão trafegando formam uma fila que em alguns momentos, atravessa a encruzilhada seguinte.

Consultado sobre o assunto, o major Lúcio, que comanda a 64ª, explicou que viaturas precisam ficar de prontidão, sem obstáculos, caso precisem sair apressadamente para uma diligência.

Ocorre que carros particulares se utilizam do espaço reservado. E a largura excessiva do estacionamento também faz com que a “reserva de asfalto” da PM extrapole o razoável.

O Superintendente Municipal de Trânsito, Francisco Junior, que também é capitão da PM, ressalta que existe o direito do estacionamento para as viaturas ficarem de prontidão. Mas os carros não necessitam ficar em ângulo e sim ao longo do meio fio. Francisco diz que a SMT vai demarcar a área adequada.

Antes o estacionamento era na porta da 64ª, pela Edelvira Oliveira. Mas de acordo com o major Lúcio, foi mudado porque ocorriam acidentes, já que esta rua é muito mais movimentada.

Os veículos passam com velocidade maior na Edelvira e do mesmo modo que faz na Fernando São Paulo, a companhia reservava uma faixa muito larga para seu próprio estacionamento.