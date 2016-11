Um grupo de índios tentou invadir o anexo III da Câmara dos Deputados, no centro de Brasília, no final da manhã desta quarta-feira (23). Os manifestantes carregavam cartazes de protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição 55 (antiga PEC 241), que estabelece um limite para os gastos públicos nos próximos 20 anos.

Segundo informações do portal G1, a Polícia Legislativa utilizou gás de pimenta nos cerca de 400 manifestantes. Ainda segundo o portal, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o protesto e não há registro de feridos.

O Conselho Indigenista Missionário informou através de nota que lideranças de vários povos do Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo participaram do ato. Na terça-feira (22), indígenas, pescadores e quilombolas se reuniram na entrada do Palácio do Planalto também para protestar contra a a PEC 55.