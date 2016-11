Enem: RedaÃ§Ãµes com expressÃµes como 'Fora Temer' serÃ£o anuladas

O uso da redação como “Fora Temer” ou “Fora Dilma” na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem zerar a nota do candidato. Segundo informações do portal UOL, o alerta consta em orientações pedagógicas encaminhadas no último fim de semana pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) aos corretores da redação da prova.

O documento de 36 páginas, sendo nove destinadas à redação, que teve como tema, este ano, “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) faz menção “às partes desconectadas do tema/assunto”. Essa categoria tem dois tipos: "as que não levam, por esse motivo, à atribuição de nota zero” e “as que levam, por esse motivo, à atribuição de nota zero".

Segundo o Inep, a observação destes itens são feitas para "calibragem do processo de correção [que] ocorre todos os anos". Entre as infrações do primeiro tipo está o uso de emoticons ou termos para encerramento dos textos como “Fim!” ou “The End”. Das atitudes que levam à reprovação estão "inserções religiosas, como 'Graças a Deus!' 'Obrigado, Senhor!', 'Alá seja louvado!', 'Namastê salamaleico!' 'Saravá', 'Ogum!'". O documento cita "pequenas frases, provérbios e ditados populares ou de fundo religioso ou político que não se encaixem na argumentação do texto", como: "Cada um por si, Deus por todos!", "Fora Fulano(a)!", "Volta Fulano(a)!" e "Abaixo isso/aquilo!". O Inep nega que tenha encontrado expressões do tipo “Fora Temer”.

"Acrescente-se que, segundo o edital do Enem 2016, em seu item 14.9.5, a redação que apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, será considerada 'Anulada'. Portanto, mesmo não havendo referências às expressões 'fora fulano', 'volta fulano' nas amostras de redação consideradas para a calibragem, estas expressões se encaixariam no critério de anulação previsto pelo edital e também na matriz de referência", informa o órgão.