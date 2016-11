Julgamento de Renan Calheiros Ã© marcado pelo STF para prÃ³xima quinta

O julgamento de uma das denúncias contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), foi marcado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, para a próxima quinta-feira (1º).

A denúncia se trata de uma acusação pelo Ministério Público (MP) no qual Renan teria bancado despesas de sua filha com a jornalista Mônica Veloso com propinas de uma empreiteira. A Corte terá que decidir se abre ou não uma ação penal, caso a decisão seja positiva, Renan Calheiros passa a ser réu no Supremo.

A denúncia foi feita pela Procuradoria Geral da República há mais de três anos e meio. Renan é alvo de outros 11 inquéritos no STF.