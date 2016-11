Senado aprova PEC que acaba com coligaÃ§Ã£o partidÃ¡ria; proposta seguirÃ¡ para CÃ¢mara

O Senado aprovou, em segundo turno, por 63 votos favoráveis e nove contrários, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 36/2016) que acaba com a coligação partidária. O texto, que prevê mudanças no atual sistema político do país, busca criar cláusulas de desempenho eleitoral para acesso ao fundo partidário e tempo gratuito de televisão pelos partidos.

De acordo com o G1, em primeiro turno, a proposta já havia sido aprovada no início do mês por 58 votos a 13. A proposta segue para análise da Câmara, onde também enfrentará dois turnos. O projeto precisa ser aprovado por pelo menos três quintos dos deputados (308 dos 513) nas duas votações.