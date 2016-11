Uma batida frontal entre dois carros deixou um homem morto e ao menos quatro feridos, entre eles uma criança, na tarde de quarta-feira (23).

O acidente ocorreu no Km-448 da BR-324, altura do município de Riachão do Jacuípe, distante cerca de 200 km de Salvador. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o acidente foi causado após uma tentativa de ultrapassagem, entratanto não há informações sobre qual veículo teria feito a manobra. Com o impacto da batida, os carros foram parar no acostamento da rodovia e ficaram destruídos. A PRF informou que o tráfego de veículos não foi prejudicado pela colisão.

Ainda segundo a PRF, as pessoas feridas foram socorridas para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Serrinha, onde será periciado.