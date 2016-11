Plano Municipal de Cultura Ã© sancionado nesta quinta, em solenidade no Gabinete do Prefeito

Será sancionada nesta quinta-feira (24) a lei que cria, em Feira de Santana, o Plano Municipal de Cultura. Recentemente aprovado em primeira e segunda votações pela Câmara de Vereadores, o documento vai entrar imediatamente em vigor, logo após sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município.

O Plano Municipal de Cultura é uma antiga reivindicação dos diversos segmentos artísticos de Feira de Santana. Sua elaboração passou por um complexo processo de discussão e avaliação, que contou com a participação de representantes do meio cultural. Por fim, tramitou no Poder Legislativo, onde o debate foi ampliado, até sua aprovação.

A expectativa é de que, com esse novo instrumento legal, a cultura no município possa ser revitalizada, contemplando as suas variadas vertentes, facilitando o acesso a recursos e, consequentemente, estimulando a produção.

Na solenidade que acontece nesta quinta, às 10h, no Gabinete do Prefeito, é esperada a presença de feirenses que estão envolvidos no movimento cultural, jornalistas, intelectuais e autoridades. O prefeito José Ronaldo e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Rafael Cordeiro, comandam a cerimônia.