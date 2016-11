Ainda em comemoração ao Novembro Negro em Feira de Santana, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai promover, na próxima sexta-feira, 25, o Seminário Transversalidade Étnico Racial na Política de Assistência Social.

O evento será realizado no Centro Comunitário Ederval Fernandes Falcão- Fundação Senhor dos Passos, Rua Deraldo Alves Costa, nº 171, Baraúnas, das 8h às 17h30.

A entrada é franca e as inscrições podem ser realizadas através do e-mail: inscrições.transversalidade@gmail.com ou no dia do evento.