Quadrilha de roubo a banco Ã© capturada pela PM na Bahia

Na tarde de quarta-feira (23), guarnições do Pelotão Especial Tático Operacional (Peto) da 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (Bom Jesus da Lapa) prenderam, no município baiano de Riacho de Santana, cinco homens acusados de roubar a agência do Bradesco da Avenida Anhanguera, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. O crime ocorreu na última terça-feira (22).

Entre os presos já estão identificados Bruno Sales Delfino Batista, Yves Matheus Miranda Correia Silva e Gustavo Ribeiro da Cruz. Com o grupo foram apreendidos R$ 100 mil em notas de 50 e 100 e um veículo roubado, modelo IX 35, cor preta, com placa de Aparecida de Goiânia.

“Através das imagens do circuito de câmeras do banco identificamos o grupo e começamos a acompanhar o deslocamento dele até entrar na Bahia. Quando confirmamos a passagem da quadrilha por Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa montamos um bloqueio e efetuamos a captura”, contou o coordenador da Força-Tarefa, major PM Marcelo Barreto.

O comandante da 38ª CIPM, major PM Luís Augusto de Carvalho Normanha, destacou que não houve resistência e que um dos assaltantes comentou que o grupo pretendia gastar parte do dinheiro em Porto Seguro.

O responsável pela 24ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Bom Jesus da Lapa), delegado Jackson Trindade, informou que uma equipe da Polícia Civil de Goiás já está em deslocamento e fará a remoção dos presos para Goiânia.