Câmera de segurança do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, registrou o momento em que três homens lançavam drogas para a Unidade Especial Disciplinar (UED).

O caso aconteceu em outubro, mas as imagens foram divulgadas por servidores penitenciários apenas ontem (23). De acordo com o G1 Bahia, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) confirmou o caso.

As imagens mostram os três homens do lado de fora da unidade prisional, próximo a um matagal, arremessando as drogas. Outro, armado, dá cobertura para o comparsa. A ação durou menos de 20 minutos. Depois de lançar os dois pacotes com drogas, o trio saiu correndo para o matagal e não voltou mais.

O operador da câmera ainda vasculha a área por alguns instantes, mas nada mais foi registrado. A Seap informou que realizou capinagem do matagal depois das imagens e reforçou o policiamento para evitar novas ações como essa.