Solange Almeida anuncia carreira solo e gravaÃ§Ã£o do primeiro DVD

O que vinha sendo especulado se confirmou! Solange Almeida está se preparando para a gravação do seu primeiro DVD solo, "De Um Jeito Diferente", que será gravado no dia 8 de fevereiro de 2017, no Citti BankHall, em São Paulo, e pretende mostrar toda versatilidade musical de Sol.

Para a baiana, o projeto é a realização de um sonho. Em entrevista ao 'Ego', a cantora afirmou que o DVD precisa ter a sua marca. "Quase todo mundo sonha em fazer um projeto só seu e a ideia é preparar um DVD parecido comigo", contou.

Assinado pelo instrumentista e produtor musical Laércio da Costa, Solange classifica o registro como uma mistura de ritmos. "Não existe uma classificação de gênero porque ele vai ser meio pop, sertanejo e também forró, claro", revelou. Para divulgar o novo projeto, a morena não para e já começou a rodar dois videoclipes que estarão presentes no "De Um Jeito Diferente", como as canções “A dona da po*** toda” e “Duas e 23”.

O show que contará com participações especiais, incluindo artistas nacional e internacional, terá um repertório escolhido a dedo pela parceira de Xand. "Estou no processo de audição do repertório. Compus algumas ‘sofrências’ com parceiros, mas também estou apostado bastante em novos compositores. Tenho recebido cada ‘modão’ (risos)", afirmou.

Mas podem ficar tranquilos, o início da carreira solo não significa que a baiana irá abandonar do Aviões do Forró. A cantora concilia a agenda de shows do grupo com os preparativos para o projeto solo, e revela que recebe bastante incentivo dos companheiros de banda. "Xand é um dos meus maiores incentivadores, assim como todos os meus colegas de trabalho”, finalizou.