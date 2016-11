Presidente da CÃ¢mara decide adiar votaÃ§Ã£o do pacote anticorrupÃ§Ã£o

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu adiar a votação do pacote de medidas contra a corrupção que ocorreria nesta quinta-feira (24) no plenário da Casa. A inciativa ocorre em meio à polêmica gerada na Câmara em torno da proposta de criminalizar o caixa dois.

Com o adiamento, a votação só deverá acontecer na próxima terça-feira. "A nossa obrigação é de cabeça erguida é discutir essa matéria. Eu disse que votada na comissão, seria votado no plenário. E vamos acabar com essa discussão de anistia. é só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro. De hoje e até terça-feira, ouvindo todos o líderes e os presidentes de partido, vamos tomar uma decisão sobre essa matéria", afirmou o democrata.

Os líderes partidários ainda negociam para tentar fazer mudanças no texto do relator Ônyx Lorenzoni (DEM-RS), aprovado na última quarta-feira (23) na comissão especial. Mais cedo, por 312 votos a 65, além de duas abstenções, foi aprovada a urgência para a votação das medidas. Os opositores do texto tentarão aprovar, com destaque de votação em separado, uma emenda que possa garantir a anistia a qualquer crime que esteja vinculado a doação eleitoral legal ou ilegal.

A emenda também sofre resistência por parte de grupos de deputados, que negociam a possibilidade de uma emenda. Eles pretendem manter a criminalização do caixa dois, mas querem garantir que não haja retroatividade. "O nosso plenário tem independência para votar todas as matérias, para aprovar ou rejeitar qualquer texto e ninguém pode se sentir ofendido com essa decisão. Em nenhum momento, ouviram da minha boca que haveria numa votação importante como essa qualquer pegadinha. [...] Então, assim será feita essa votação", afirmou Maia.

Ele também negou que haja articulações para incluir na medida a anistia ao caixa dois eleitoral. “Vamos acabar com essa discussão de anistia, não há anistia de um crime que não existe. É só um jogo de palavras para enfraquecer e desmoralizar o Parlamento”, disse.