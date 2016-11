“Eles se utilizam dessas interceptações em alguns momentos para direcionar operações para terceiros, sim”. A afirmação foi feita pelo presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, Fábio Lordello, em entrevista ao Jornal da Manhã nesta quinta-feira (24), na rádio Jovem Pan.

Em nome dos delegados que o sindicato representa, Lordello quer acabar com o modelo vigente na Secretaria de Segurança Pública, pelo qual as escutas telefônicas solicitadas nas investigações não são entregues primeiramente ao delegado do caso.

Elas passam pela SI (Superintendência de Inteligência), subordinada diretamente ao secretário e que produz relatórios com as transcrições das conversas telefônicas dos investigados e envia o conteúdo das escutas aos delegados.

Perguntei ao delegado se essa “mediação” da SSP acontece tanto para proteger amigos quanto para constranger inimigos. Ele confirmou que ocorre direcionamento de investigações mas não quis aprofundar o tema. “Cabe ao secretário responder. Duvido muito que ele responda, porque não responde a absolutamente nada. Ele não bota a cara, ele não fala, ele não argumenta, não contra argumenta”, atacou. De fato, em reportagem no UOL esta semana, o secretário Maurício Barbosa avisou por meio de sua assessoria, que não iria se manifestar.

Para Lordello, a situação é atípica. “É como se pegássemos a Lava Jato e colocássemos pra ser gerida e administrada e coordenada pelo ministro da Justiça. Isso é o que a Polícia Federal jamais permitiria”, comparou.

Na ótica do delegado há risco para a população em geral. “Os dados sigilosos de qualquer cidadão baiano que seja objeto de investigação estão passando pelo controle de um órgão político. Isso num estado democrático de Direito é inaceitável”, apontou.

O sistema no entendimento do representante da categoria, faz com que os delegados fiquem sem autonomia. “Hoje os delegados têm suas operações tendo o sigilo quebrado por terceiros, estranhos à Polícia Civil e isso causa grande prejuízo no combate à criminalidade”, critica

Como protesto os delegados decidiram em assembleia em setembro suspender os pedidos de quebra de sigilo. O delegado geral, Bernardino Brito, diz que os pedidos continuam chegando em ritmo normal, mas Lordello assegura que investigações estão paradas em todo o estado devido ao protesto da categoria.

Os delegados ameaçavam também entregar os cargos, o que não ocorreu. A tática por enquanto é esperar resposta de medidas judiciais. Lordello afirma que levou o caso ao Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, além do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. “Há muita coisa em andamento mas esses setores têm prazos e ritos próprios, que temos que esperar”, pondera.

PARA OUVIR A ENTREVISTA DO DELEGADO CLIQUE AQUI