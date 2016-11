O índice de mortalidade infantil em crianças de até um ano diminuiu 1,5% e na faixa de crianças até cinco anos, 1,8%. Essa redução no índice aconteceu no período de 10 anos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira (24).

De acordo com o IBGE, o total de óbitos registrados em crianças de até um ano passou de 4%, em 2005, para 2,5% em 2015. Já a mortalidade de crianças até cinco anos, passou de 4,8% para 3% dos óbitos.

No ano de 1974, os óbitos das crianças menores de um ano representava 28% do total e menores de cinco, 35,6%. O estudo revelou que a diminuição dos níveis de fecundidade contribuiu para a redução dos percentuais, assim como o aumento da escolaridade feminina e à elevação do percentual de domicílios com saneamento básico.