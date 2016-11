O corpo de mais uma vítima do incêndio que matou 9 pessoas em uma farmácia de Camaçari foi identificado nesta quinta-feira (24). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), se trata de Tatiane Ribeiro Mendes, 34 anos. O corpo da vítima já foi liberado para familiares. Além dos mortos, outras 14 pessoas ficaram feridas.

A polícia não divulgou detalhes sobre Tatiane, mas o CORREIO falou hoje pela manhã com uma amiga dela. Tatiane era atendente na farmácia. "Ela desapareceu desde o momento do incêndio, é funcionária da loja. Segundo os comentários, ela estava no mezanino na hora do incêndio e aí não tenho mais esperança. A gente agora fica só com a dor", disse Cleide Sousa, 42.

As causas da explosão, seguida de incêndio e desabamento, ainda são investigadas. Em coletiva nesta tarde, a delegada Thaís Siqueira, titular da 18ª Delegacia (Camaçari), afirmou que somente uma testemunhas foi ouvida até agora. Funcionária da loja, ela relatou que a obra na farmácia já acontecia há cerca de 30 dias. Ela almoçava no mezanino ontem à tarde, por volta de 13h50, com mais três colegas e operários que trabalhavam no local. Pouco depois que ela desceu para assumir o trabalho no caixa, a explosão aconteceu. Segundo ela, pelo menos 12 pessoas aguardavam na fila. Depois da explosão, a funcionária chegou a ver parte da estrutura caindo e o fogo se espalhando. Ela conseguiu sair a tempo, mas não viu mais os colegas que almoçaram com ela. A Polícia Civil vai ouvir nos próximos dias mais testemunhas, incluindo os donos do imóvel e representantes da farmácia.

Logo após explosão, uma guarnição da Polícia Militar que passava próximo foi até lá e isolou o local. De imediato, a PM socorreu duas vítimas e acionou o Graer para socorrer pessoas em estado mais grave. Os Bombeiros foram então chamados e começaram a trabalhar no resgate das vítimas. Depois que o fogo foi extinto, o trabalho passou a ser nos escombros - a laje do edifício caiu, tornando o trabalho mais difícil, e as buscas se encerraram somente às 5h desta quinta, quando nove corpos haviam sido localizados.

O prédio ficou com a estrutura comprometida e precisou ser escorado pelos bombeiros por volta das 13h. Em coletiva nesta quinta, o major Lanusse Araújo, comandante do 10º Grupamento de Bombeiros Militares, voltou a negar que houve problema de falta de água, como relataram algumas testemunhas. Quatro carros-pipa foram enviados ao local, segundo o major. “A complexidade da ocorrência foi muito maior devido ao desabamento da estrutura do que pelo combate ao fogo”, afirmou.

O trabalho da perícia ainda acontece no local. "Mas já foi possível determinar que houve uma explosão seguida de incêndio e de desabamento", afirma o perito criminal Eduardo Rodamlans, do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Dos corpos levados ao Instituto Médico Legal (IML), sete eram do sexo feminino, o oitavo não teve o sexo determinado e um ainda não havia sido examinado, segundo o perito médico legal Mário Câmara. “Todos estão muito danificados pelo fogo e apresentavam sinais de traumas internos e externos provocados pela explosão ou por objeto contuso”, afirma. Até por conta disso, o processo de identificação das vítimas deve demorar. Os corpos que ainda estão no IML podem ser identificados através da arcada dentária, método mais rápido caso os familiares tenham registros odontológicos da vítima, por impressão digital, que pode demorar semanas por conta do estado dos corpos, ou por DNA, que deve levar meses.

A família de Cristiana do Nascimento de Souza, 39. passou a tarde no Instituto Médico Legal (IML). Ela foi a última a ser retirada sem vida dos escombros. Com o crachá no pescoço e sem queimaduras no rosto, foi reconhecida por familiares. "Até às 21h de ontem a gente estava correndo pelos hospitais. Graças a Deus que ela não foi queimada, o rosto está intacto", disse o irmão, o encanador Carlos Alberto de Souza, 34. Segundo ele, Cristiana estaria de folga hoje e amanhã justamente por conta da obra na farmácia. O enterro da funcionária deve ser amanhã, às 11h, no Jardim da Eternidade, em Camaçari.