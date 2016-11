Neymar publica primeira mensagem apÃ³s ter prisÃ£o pedida

Um dia após ter prisão de dois anos pedida pela Promotoria Espanhola, por fraude em sua transferência para o Barcelona, em 2013, Neymar usou as redes sociais, mais precisamente o Instagram, para desabafar. O camisa 11 do clube catalão, na quinta-feira, falou de fé para mostrar sua confiança:

'Eu sempre soube que levantar teu nome causaria controvérsia, discórdia, inveja, mal (sic) olhado e todas as coisas ruins .. porque tu o Senhor é o Deus que me ilumina e me conduz pelo teu caminho .. e sabemos nós que todas as lutas são contra os principados e potestades, mas juntos .. como FAMÍLIA venceremos mais uma e saberemos que virão mais, mas nós estamos preparados ... nós temos JESUS!', escreveu o atacante.

Na quarta-feira, horas após ter a prisão pedida pela Justiça da Espanha, Neymar foi decisivo na vitória do Barcelona sobre o Celtic, por 2 a 0, na Escócia, que garantiu a primeira colocação do Barcelona às oitavas de final da Liga dos Campeões. Foi do brasileiro o passe para Messi abrir o placar.

Aliás, ao deixar o craque argentino na cara do gol contra o time escocês, Neymar bateu seu recorde de assistências em um mesmo ano, contando, também, partidas pela seleção brasileira. Já são 32 desde janeiro.

- Fico muito feliz por atingir esta marca e ajudar os meus companheiros a fazer gols. Não importa quem faça o gol, o importante é a vitória - comemorou o brasileiro, que marcou 29 gols em 2016.

Neymar volta a campo domingo, contra o Real Sociedad, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.