Sede serÃ¡ reformada e Fluminense de Feira vai ganhar loja de produtos

Após anunciar a construção do campo 3 no CT Nóide Cerqueira, no Novo Horizonte, a diretoria do Fluminense de Feira a diretoria do Fluminense confirmou que a sede central do clube – na Rua Geminiano Costa 323 – vai passar por uma ampla reforma e dentre as novidades está a criação de uma loja onde serão comercializados produtos personalizados com a marca do clube.

Em reunião que contou com a participação dos diretores Fernando Tadeu, Zé Chico, Luiz Paolilo Filho, Junior Mesquita e Aécio Macedo foi definida a reforma geral da sede. Já foi providenciado um arquiteto que elaborará um projeto de reforma e entregará nos próximos dias para ser executado. “Estamos transformando o clube num verdadeiro ‘canteiro de obras’ com ações no CT e agora na sede, onde já precisava de uma intervenção há muito tempo. Com isso vamos criar um local aconchegante para atender melhor ao nosso torcedor e a todas as pessoas que nos procurarem sendo este mais um passo para a modernização do clube”, afirmou Luiz Paolilo Filho, vice-presidente do clube.

A grande novidade será a criação da loja, que já tem até o nome: “Touro Mania” , que vai comercializar produtos específicos com a marca do tricolor feirense. “Vamos colocar nesse espaço produtos como bonés, camisas, chaveiros, canecas e outros produtos personalizados com o escudo do time. Há muito tempo o torcedor se ressentia disso e assim vamos mudar essa situação, inclusive buscando patrocinadores para estes produtos”, confirmou Luiz Paolilo Filho.