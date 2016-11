O governo Temer desce a ladeira

Geddel se foi, mas será o bastante? É bom lembrar que ainda faltam vir à tona as gravações de Calero que revelarão a postura dos ilustres membros do governo, incluindo presidente. O que vier a ser verificado nestes áudios poderá tornar inócua a fuga pela tangente que o Palácio do Planalto aplicou nesta manhã.

Quem diria que bem na hora em que está para vir à tona o listão da Odebrecht, as estruturas do governo Temer seriam abaladas pela simples construção de um prédio, ainda que de luxo? Sintomático que esteja localizado, o La Vue, na Ladeira da Barra.

Quando assumiu o comando do país, em maio, inicialmente como interino, Temer sabia que estava diante de uma ladeira íngreme, bem no estilo das piores de Salvador. Era presidente tampão portador de um baixo nível de popularidade, empossado sob inconformismo ou desconfiança, para comandar um país em crise, com as contas públicas arruinadas.

Começou a subida tropeçando justamente na escolha de um ministério que pouca esperança podia oferecer diante da gravidade e urgência das questões nacionais. Jucá, Geddel, Moreira Franco, foram desde sempre escolhas questionadas, ainda que esperadas, por desfrutarem da amizade de Temer há décadas.

Demonstrando força para aprovar no Congresso tudo que precisava, mesmo medidas impopulares, Temer foi subindo a ladeira. A economia, porém, não deu sinais de melhora e o governo continuou a tropeçar. Perdeu alguns ministros suspeitos. Cambaleava, mas estava de pé.

Graças à sutileza paquidérmica de Geddel, parece que o governo vai rolar ladeira abaixo. O ministro aloprado foi embora, mas permanecem questões de fundo: que governo é esse no qual o presidente e seus homens mais próximos dispendem tempo e energia para burlar normas de proteção ao patrimônio histórico a fim de satisfazer interesses de um membro da confraria?

Ao longo da semana, como estratégia de defesa, falou-se que a questão que abateu-se sobre Geddel era muito pequena e que havia muitas coisas importantes a resolver no Brasil.

Admitamos que seja mesmo questão menor. Qual a estatura então de um presidente que sai dos seus cuidados, num país em estado de calamidade pública, para buscar meios de burlar normas e favorecer os interesses privados de um de seus principais auxiliares? Com que autoridade este governo virá a público pedir sacrifícios à Nação?

São apenas seis meses de governo. Mas seu prazo de validade parece estar perto do fim.