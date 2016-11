NÃºmero de menores cumprindo medidas dobra e chega a 189 mil em um ano

O número de menores de idade em cumprimento de medidas socioeducativas dobrou em um ano e chegou a 189 mil. A grande maioria cumpre as medidas em liberdade. Os adolescentes do cadastro respondem por 222 mil atos infracionais, com destaque para 49.717 para tráfico de drogas (22,4%) e roubo qualificado (21,1%).

Os dados são do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, que deverá ser disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em uma ferramenta online ainda neste ano. O levantamento mostra ainda que há 225 mil medida socioeducativa aplicas, das quais 36,5% se referem à liberdade assistida e outras 35,6% à prestação de serviços à comunidade.

Outros 13,2% das medidas (29.794) são de inernação sem atividades externas, de acordo com o G1. Quanto ao perfil, mais de 90% dos adolescentes são do sexo masculino, a maioria entre 17 e 18 anos. O Estatudo da Criança e do Adolescente estabelece uma internação máxima de três anos - aos 21, a liberdade é compulsória.