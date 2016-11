AssistÃªncia social discute promoÃ§Ã£o da igualdade racial

A promoção da igualdade racial na política de assistência social está reunindo especialistas, técnicos da Prefeitura de Feira de Santana e representantes de segmentos organizados da sociedade para discutir a questão e buscar novas conquistas. A iniciativa faz parte de ações afirmativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), com promoção de seminário e marca as comemorações do Novembro Negro.

Durante a abertura do seminário, o prefeito José Ronaldo de Carvalho ressaltou o compromisso do Governo Municipal em promover políticas afirmativas visando a igualdade racial. E lembrou que Feira de Santana é o primeiro município baiano a decretar a Década da Igualdade Racial, seguindo recomendação da ONU.

Já o secretário da Sedeso, Ildes Ferreira, informou que o município tem muito o que se comemorar em função das ações que já vêm sendo promovidas, mas lembrou que ainda há muito o que se fazer. “Este é um evento muito importante porque em pleno século XXI ainda estamos vivendo a discriminação por causa da cor da pele”, afirmou, ao ressaltar que o governo de José Ronaldo criou a Diretoria de Igualdade de Gênero e Igualdade Racial.

As atividades foram abertas com uma palestra sobre “Desigualdade Racial e Racismo Institucional, promovida pela doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista, Marcilene Garcia de Souza. Em seguida, palestra sobre “O serviço social nas políticas de promoção da igualdade racial, tendo como palestrante Carina Silva de Carvalho de Oliveira, doutoranda em Ciências da Educação, mestra em Políticas Sociais e Cidadania pela UCSal. As atividades prosseguem no período da tarde com a promoção de mais palestras sobre temas relacionados à igualdade racial.