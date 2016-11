No início da tarde desta sexta-feira (25) mais uma vítima faleceu em decorrência da explosão de gás que causou um incêndio em uma farmácia da rede Pague Menos no município de Camaçari, na última quarta-feira (23). A paciente, que estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE) foi a décima vítima fatal do acidente. Outras treze pessoas ficaram feridas.

Dos mortos, apenas três foram identificados até agora. E dos feridos, que também foram encaminhados para o HGE, seis já recebera, alta.

A causa do incêndio foi uma explosão de gás. "Não foi só um incêndio. Foi uma explosão de gás que causou um desabamento de laje e depois um incêndio", relatou a delegada. Ainda não foi possível detalhar qual foi o tipo de gás que provocou a explosão no estabelecimento, pois a perícia ainda está em andamento