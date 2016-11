NÃºmero de desempregados cresce 38%, diz IBGE; na Bahia sÃ£o mais de 1 milhÃ£o

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta sexta-feira (25), indicam que o ano de 2015 foi o pior em relação ao mercado de trabalho no Brasil. Segundo o estudo, houve um agravamento na situação e o número de pessoas desempregadas subiu 38% no ano, alcançando 10 milhões de brasileiros.

É o maior contingente de desocupados desde 2004. Entre julho e setembro, a Bahia passou a liderar mais uma vez o ranking de desocupação entre os estados brasileiros. O levantamento divulgado nesta semana indicou que 1,151 milhão não possuem emprego no estado.

Em 2014, eram 7,2 milhões de pessoas sem emprego no país. No ano passado, 2,8 milhões de pessoas deixaram o mercado. Nos primeiros meses de 2016, o indicador continuou a crescer. Todas as regiões foram afetadas, no entanto, quem mais sofreu foi o Sudeste, onde 4,9 milhões de pessoas procuram uma ocupação. A região Sul registrou maior crescimento em 2015 – 66%.

Na divisão por idade, os jovens entre 18 e 24 anos somam a maior parcela de desempregados (33,4% do total). Já em relação ao gênero, as mulheres representavam 53,6%. A proporção de mulheres desempregadas em relação aos homens, caiu 3,1 pontos percentuais na comparação com o ano anterior. Os setores mais afetados são os de serviços, comércio, agricultura, indústria — o que mais registrou redução no número de vagas — e construção.