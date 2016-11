Os três adolescentes identificados pela polícia como autores do ataque que deixou um jovem morto e outro ferido, em Feira de Santana, foram apreendidos. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (25). O crime ocorreu no dia 19 de novembro, dentro do estacionamento do Boulevard Shopping.

Leia mais: Homem baleado em estacionamento de shopping morre no HGCA

De acordo com a polícia, os suspeitos, que tem entre 15 e 17 anos, foram identificados porque as câmeras de segurança do shopping filmaram o momento em que eles seguiram os dois jovens até o estacionamento do estabelecimento.

Segundo a polícia, em depoimento, os adolescentes confessaram o crime e contaram que a ação foi motivada por ciumes, pois o jovem que morreu teria se envolvido com a namorada de um deles. A vítima seria o alvo da ação.

A polícia informou que os adolescentes apreendidos foram encaminhados para Ministério Público e a internação provisória deles já foi solicitada.

O crime ocorreu na noite do sábado (19), no momento em que as vítimas entravam com uma motocicleta no estacionamento do Boulevard Shopping. Os jovens tentaram escapar dos tiros correndo para dentro do shopping, mas foram atingidos. A vítima que não resistiu ao ataque morreu na manhã do domingo (20).