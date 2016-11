Gilmar Mendes ironiza gravaÃ§Ã£o de Calero com Temer:

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou na sexta-feira (25), durante um seminário na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista, que as acusações envolvendo o ex-ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB), feitas por parte do ex-ministro da Cultura Marcelo Calero "estão sendo magnificadas".

Segundo ele, a informação de que Calero teria gravado o pedido do presidente Michel Temer para que intercedesse no caso se for verdade "é um fato que vai para o Guinness", o livro dos recordes. "De fato se isso ocorreu é um fato que vai para o Guinness, alguma coisa realmente inusitada e claro absolutamente despropositada. Um profissional, do ministério, do Itamaraty, tenha este tipo de conduta suscita realmente bastante preocupação", disse o ministro.

De acordo com Gilmar Mendes, as denúncias envolvendo o Geddel e Temer estariam 'magnificadas'. "As coisas acho que a meu ver estão sendo magnificadas. Na verdade há uma grande confusão. Hoje lendo em diversos jornais eu vejo algo assim inusitado, a história de que o ministro teria gravado o presidente da República", declarou.