Idosa morre e trÃªs pessoas ficam feridas em acidente na BR-324

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um acidente na BR-324, próximo á cidade de Riachão do Jacuípe, ontem (25).

As vítimas Adriano de Jesus Santos, 26 anos, Cíntia dos Santos, 37, e Rodrigo Fraga Silva, residentes no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A idosa Celeste Aida Perry Meireles, 72 anos, que residia no bairro Pituba, em Salvador, morreu no local.

Segundo informações do boletim de ocorrências do HGCA, o acidente envolveu um veículo Ford Ka (PJQ- 4855), mas não especifica as pessoas que estavam no carro nem se havia outro veículo envolvido no acidente. Também não há informações sobre como o fato aconteceu, apenas que houve um capotamento.