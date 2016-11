Motoristas morrem em batida frontal entre carreta e caminhÃ£o na BR-101

Dois motoristas de uma carreta e um caminhão morreram após os veículos baterem de frente, na madrugada deste sábado (26), no km 536 na BR-101, segundo a Polícia Rodoviária Federal. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A colisão ocorreu por volta de 4h30, no trecho entre Buerarema e São José da Vitória, no local conhecido como "curva do Cassemiro".

O motorista do caminhão, carregado de maracujá, teria invadido a pista contrária e batiado de frente com uma carreta carregada de betonite. Ele tem 27 anos e viajava do Espírito Santo para Salvador.

O motorista da carreta, de 48 anos, saía da cidade de Surubim, em Pernambuco. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna.