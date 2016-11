Professora vai parar na UTI apÃ³s agressÃ£o de aluno por ter lanÃ§ado nota errada

Uma professora de 38 anos foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido espancada por um aluno de 16 anos por ter lançado uma nota errada. De acordo com informações do jornal Agora São Paulo, o caso aconteceu na Escola Estadual República da Nicarágua, na Fazenda da Juta, zona leste da capital paulista. Segundo informações do marido da vítima, identificada como Daniela Martins, a professora contou que, no começo do ano, lançou uma nota de matemática errada e disse ao aluno que consertar. No dia da agressão, na quarta-feira (23), o aluno xingou a professora e a coordenadora.

A vítima teve um hematoma na cabeça e uma costela trincada. Encaminhado para a delegacia, o adolescente foi liberado após a mãe assinar um termo de responsabilidade. Ele terá que ser levado à Vara da Infância e da Juventude. O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o estudante. Em outubro, a escola chegou a pedir acompanhamento dele porque ele estava morando sozinho. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, um conselho vai definir nos próximos dias mudanças a serem tomadas na escola.