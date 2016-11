A Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.880, neste sábado (26). O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília) e será realizado em Baixo Guandu (ES).

Segundo a Caixa Econômica Federal, como o concurso tem final com número zero, recebe adicional de 22% do total destinado a prêmio dos últimos cinco sorteios. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50