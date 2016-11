Bahia perde, mas sobe para a sÃ©rie A

O Bahia não fez sua parte, mas o Oeste fez. O tricolor só precisava de um empate em Goiânia, mas acabou derrotado por 2 a 1, de virada.

Se o Náutico vencesse seu jogo em Recife, o Bahia seria rebaixado. Mas teve que encarar o Oeste, que lutava desesperadamente para escapar do rebaixamento para a série C.

Os pernambucanos acabaram perdendo em casa por 2 a 0 e com isso o Bahia terminou a competição com 63 pontos e o Náutico ficou com 60, em quinto.

O sofrimento do torcedor baiano foi prolongado por uma paralisação no final do segundo tempo em Recife. A vitória do Oeste garantia o acesso do Bahia. Mas aos 37 do segundo tempo torcedores invadiram o gramado. Houve muita confusão e o jogo ficou parado por 19 minutos.

Em Goiânia, o jogo acabou e o torcedor tricolor ainda estava sem saber se podia comemorar o acesso.

Foi preciso sofrer mais um pouco até o apito final de Náutico 0 x 2 Oeste.

JOGO

O Bahia abriu o placar já perto do fim do primeiro tempo, com Edigar Junio, aos 36 minutos.

Mas ainda no primeiro tempo o Atlético Goianiense empatou com Júnior Viçosa, aos 47.

No segundo tempo os dois times pareciam acomodados com o resultado, até que o Atlético virou, com Jorginho, aos 26.

Só então o Bahia acordou e passou a tentar o empate, criando várias chances mas também abrindo espaço para o Atlético, que quase chegou ao terceiro gol.