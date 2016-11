Eles nÃ£o conseguem entender: agora Ã© Aleluia

Impressiona a incapacidade dos políticos de entender o que está se passando no país. Agora é José Carlos Aleluia quem diz, analisando o caso de Geddel Vieira Lima, que tratou-se de um “incidente que terminou se tornando grande, mas foi um incidente local”. E complementa: “É preciso acabar com esse “acusa acusa” e começar a governar. Hoje minha luta toda é para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego, parar de politicagem”.

Como se o país não estivesse afundado na lama em que está justamente pelas práticas de seus governantes.

O mesmo erro de considerar o caso irrelevante foi cometido pelo próprio Geddel, que dizia: “Vou deixar o cargo por isso? Pelo amor de Deus!”.

Não era nada e no entanto ele está fora do ministério. E ter a cúpula toda do governo a serviço do interesse particular de um ministro já abalou, talvez de modo irreversível, a moral do presidente Temer. Mas para Aleluia, é só um “incidente local” e “acusa-acusa”.

Na sua infinita capacidade de afrontar a população, Romero Jucá, ministro demitido alçado à condição de líder do governo no Senado, disse que Geddel estava “defendendo a Bahia, defendendo Salvador”, quando exigia liberação do seu arranha-céu na Ladeira da Barra.

São políticos que imaginavam que o objetivo da população era tirar o PT do poder e nada mais. E que uma vez sentados nos seus lugares, poderiam deitar e rolar impunemente, fazendo igual ou pior que os antecessores petistas.

É vã a esperança de que estes personagens venham a mudar. A única opção é removê-los e tentar uma safra melhor nas próximas eleições.