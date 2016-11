Geddel estava defendendo a Bahia, defendendo Salvador, afirma JucÃ¡

O senador Romero Jucá disse neste sábado (26) que não acredita que o ex-ministro Geddel Vieira Lima atuou em benefício próprio quando teve o cargo no governo federal. Para o parlamentar, Geddel estava "defendendo a Bahia, defendendo Salvador" quando conversou com o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, sobre a liberação da construção do prédio La Vue, na Ladeira da Barra, em Salvador.

"Não houve corrupção do presidente ou da estrutura de governo para definir uma solução. Houve, sim, pressão do ministro Geddel para que fosse a Advocacia-Geral da União a arbitrar [sobre] uma diferença de posicionamento entre técnicos do Iphan da Bahia e técnicos do Iphan nacional", disse Jucá durante um evento em Porto Alegre. Geddel pediu demissão nesta sexta-feira (25) da Secretaria de Governo (veja mais). Ele havia comprado um apartamento no La Vue e foi acusado de ter pressionado Calero para o Iphan nacional liberar a construção do empreendimento.