Relator da aÃ§Ã£o contra Temer e Dilma deve votar contra divisÃ£o da chapa, diz colunista

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , e relator da ação eleitoral que pode cassar a chapa que elegeu a ex-presidente Dilma Rousseff e o atual chefe do executivo Michel Temer em 2014, Herman Benjamin possivelmente votará contra a tese de que houve separação das contas na chapa.

De acordo com o colunista de O Globo, Lauro Jardim, Benjamin tem dado sinais aos colegas da corte que seguirá tal entendimento que, caso prevaleça entre os demais, junto com a comprovação de possíveis fraudes no processo eleitoral, poderá provocar a cassação deTemer. Ainda de acordo com Jardim, os advogados do PT e do PMDB acreditam que os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux votarão a favor da divisão da chapa no processo que só deverá ser liberar para a pauta pelo relator no próximo ano.