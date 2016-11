Soldado da PM Ã© baleado no rosto apÃ³s reagir a assalto em Bom Jesus da Lapa

Foi divulgada no sábado (26) ao incidente envolvendo um soldado da Polícia Militar que foi baleado após reagir a um assalto em Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, na noite da última sexta-feira (25). Thiago Rangel Fernandes Souza Silva estava na porta de casa conversando com um vizinho quando foi surpreendido por dois homens armados que chegaram em uma moto.

Ao reagir à abordagem, um dos criminosos realizou um disparo contra o soldado, que acabou sendo atingido no rosto. A bala ficou alojada no maxilar de Thiago. A vítima foi levada por uma viatura da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) a uma Unidade de Pronto Atendimento e em seguida ao Hospital Regional do Oeste, em Barreiras, devido ao estado grave. O quadro de Thiago Rangel é estável e ele não corre risco de morrer.

Até o momento, três suspeitos foram presos por agentes da PM. Até o momento não foi esclarecida a função da terceira pessoa na ação. Os três homens estão na Delegacia de Bom Jesus da Lapa. Em 2016, a Força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública que investiga crimes contra policiais havia registrado a morte de 20 policiais na Bahia. Dessas vítimas, 18 eram da PM e as outras duas da Polícia Civil. Os dados são referentes do período de janeiro a outubro.