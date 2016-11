Pojuca: Idoso morre ao ser baleada na porta de casa enquanto segurava neta no colo

O idoso Pedro dos Santos Ramos, de 70 anos, foi morto na noite do último sábado (26), no município de Pojuca, Litoral Norte e Agreste Baiano, enquanto segurava a neta de 2 anos no colo na porta de casa.

De acordo com informações do jornal O Correio, a criança também foi atingida por três disparos. O idoso chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal de Pojuca, mas não resistiu aos ferimentos.

A menina foi socorrida imediatamente ao Hospital Geral de Camaçari (HGC) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda segundo a publicação, a menina segue internada e seu estado de saúde dela não foi divulgado. Uma equipe da 32ª Companhia Independente da Polícia Militar (32ª CIPM/Pojuca) esteve no local, mas ainda não localizou os suspeitos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Pojuca.