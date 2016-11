"Sou um homem-bomba e posso derrubar muita gente poderosa".

A edição deste domingo (27) do programa "Conexão Repórter", apresentado pelo jornalista Roberto Cabrini, no SBT, traz uma entrevista exclusiva com o ex-Governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Garotinho declarou que não pretende fazer julgamento do juiz que decretou sua prisão, mas que acrescentou que “ele vai responder pelo que fez” e que sabe quem está por trás do pedido.