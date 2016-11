I SimpÃ³sio do NASF comeÃ§a nesta segunda

Acontece entre os dias 28, 30 e 01/12 o I Simpósio do NASF e Estratégia de Saúde da Família de Feira de Santana, com o tema: A Integralidade e o saber multiprofissional. O evento é iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

A programação está marcada para iniciar às 8h durante todos os dias, no Auditório João Batista Cerqueira, na SMS, para os profissionais de nível superior das Unidades de Saúde da Família (USF) e NASF. Dinâmicas, relatos de experiências profissionais e discussões irão acontecer no local.

Segundo Jamiley Dias, a Apoiadora Institucional da Atenção Básica e Referência Técnica para as equipes NASF, o propósito é alinhar as estratégias e o processo de trabalho entre as equipes NASF e USF, a fim de aumentar a resolubilidade e a capacidade de enfrentamento de problemas nas áreas de abrangência, divulgando o trabalho que já é realizado e potencializando o surgimento de novas ideias entre os participantes.