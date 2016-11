Com direito a uma ultrapassagem arrojada para cima de Max Verstappen e um final emocionante, Nico Rosberg confirmou o favoritismo e conquistou seu primeiro título na Fórmula 1. O alemão foi segundo colocado, atrás do rival Lewis Hamilton, que venceu as últimas quatro provas mas, ainda assim, ficou a cinco pontos do rival.

Verstappen, que rodou na primeira volta e perdeu muitas posições, novamente foi um dos nomes da prova, apesar de ser ultrapassado por Sebastian Vettel no final, que completou o pódio em Abu Dhabi. O piloto holandês terminou no quarto lugar.

O alemão adotou uma estratégia diferente e, com pneus mais novos, passou Ricciardo e Verstappen nas voltas finais e colocou em Rosberg em situação complicada, pressionando-o nas voltas finais, uma vez que Lewis Hamilton, deliberadamente e contra as ordens da equipe Mercedes, diminuiu o ritmo para expor o rival pelo título. O alemão, contudo, se manteve à frente de Vettel e garantiu o segundo lugar.

Em sua corrida de despedida, Felipe Massa fez uma boa prova e foi o nono colocado, enquanto outro piloto que fazia seu último GP, Jenson Button, abandonou. Já Feliipe Nasr chegou a ter um toque com Esteban Ocon e danificou sua Sauber, terminando em 16º.

Os carros da Mercedes tiveram uma largada limpa, mas as Red Bull, que optaram por começar a prova com os supermacios, ficaram vulneráveis e Kimi Raikkonen passou Daniel Ricciardo para ser terceiro. Mais atrás, Verstappen se tocou com Hulkenberg, rodou e caiu para o fim do pelotão. Felipe Massa ganhou uma posição e terminou a primeira volta em nono. Felipe Nasr ganhou cinco posições e foi para o 14º posto.

As Williams tiveram uma intensa briga, com Massa sendo ultrapassado por Bottas e dando o troco logo depois. O finlandês, contudo, abandonou poucas voltas depois com problemas técnicos.

Os primeiros a parar nos boxes foram Hamilton e Raikkonen, na volta 7. Todos os ponteiros foram parando e Verstappen, que seguiu na pista, acabou ficando na frente de Rosberg. Hamilton viu a oportunidade de deixar o companheiro em situação difícil e diminuiu o ritmo. O alemão, portanto, tinha que ultrapassar Verstappen na pista e o fez de forma bastante agressiva depois de ficar várias voltas atrás do holandês.

Logo depois, o piloto da Red Bull foi para os boxes para o que seria sua única parada. Assim, Rosberg tinha que abrir vantagem suficiente na pista, uma vez que ainda faria uma segunda parada, a exemplo de Hamilton.

Com o bom ritmo, as Mercedes conseguiram abrir o suficiente, fizeram a segunda parada mas, na parte final da prova, Rosberg passou a ter um ritmo mais forte que Hamilton e se aproximou perigosamente.

Mais atrás, a Red Bull antecipou a parada de Ricciardo e fez o australiano ganhar a posição de Raikkonen. Já Vettel, com uma estratégia diferente e voando na parte final da prova, ultrapassou Ricciardo e Verstappen nas voltas finais e ficou com o terceiro lugar.

Após as brigas iniciais, Massa teve uma corrida solitária nas últimas posições da zona de pontuação, lutando com Fernando Alonso, que adotou uma tática diferente.

Com a confirmação do título, Rosberg se tornou o segundo campeão do mundo filho também de um detentor de título: seu pai, Keke Rosberg, foi o campeão de 1982.