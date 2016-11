EmpresÃ¡ria morre em GoiÃ¢nia apÃ³s cirurgia plÃ¡stica

A empresária Michelle de Souza Pires, 30 anos, morreu na madrugada deste domingo (27) em um apartamento em Goiânia (GO), 36 horas após passar por cirurgias plásticas.

Segundo informações do portal G1, Michelle é natural de Morrinhos, no sul do estado, e se deslocou para a capital para fazer uma abdominoplastia e lipoaspiração no Hospital Buriti.

Segundo o relato ex-sogra de Michelle, Maria Clara Pires, ele saiu do centro cirúrgico às 20h de sexta (25) e recebeu alta às 13h de sábado, vindo a óbito às 5h deste domingo.

“Nos exames que ela fez deu um pouco de anemia e o médico disse que não tinha problema. Ela sempre quis fazer e convenceu a mãe. Ela terminou a cirurgia na sexta umas 20h, e o médico liberou no sábado umas 13h. Ela foi liberada muito cedo, ela deveria ter ficado mais em acompanhamento já que fez a plástica”, disse o ex-cunhado da vítima.

As testemunhas afirmam que Michele reclamou de falta de ar e de fadiga. A ex- sogra e a irmã dela chegaram a tentar socorrê-la.

“Minha mãe e minha tia tentaram ligar para o médico, mas não conseguiram. Depois chamou o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]. A Michelle já estava indo a óbito, minha mãe fez massagem cardíaca uns 15 minutos até o Samu chegar. O Samu tentou reanimar, mas não conseguiu”, disse Silva. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil, como morte está a esclarecer. O Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) afirmou em nota que "tomou conhecimento desta morte pela imprensa e vai apurar o caso".