Baralho do Crime Ã© atualizado com duas novas cartas; criminosos atuam em Feira

Dois novos criminosos foram adicionados ao Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). Segundo a instituição, Leone Santos Costa e Ramiro Nascimento Lopes são integrantes de grupos responsáveis por vários homicídios registrados no estado.

Com prisões temporária e preventiva solicitadas, Leone Santos Costa, chamado também de Leone do Pânico e Leone do Pela Porco, é o novo Rei de Copas da ferramenta. Ele atua no município de Feira de Santana onde é conhecido pela vasta lista de assassinatos cometidos.

Ainda de acordo com a SSP-BA, ele é um dos principais comparsas de Ronilson Oliveira Jesus, apelidado de Rafael, que chefia uma facção criminosa e também é procurado pela polícia. Leone participou de chacinas, resultando em mais de 30 assassinatos, e agora substitui Josemar Silva Barbosa, o Joca do Cavalo, preso no último dia 17.

O segundo novo integrante do Baralho do Crime é Ramiro Nascimento Lopes, que estampa a carta Oito de Copas. Associado ao tráfico de drogas, o criminoso lidera uma quadrilha no bairro de Brotas, em Salvador, e é procurado pelos crimes de homicídio e roubo a mão armada.

A ferramenta foi criada para estimular a contribuição da população para o trabalho da polícia. Ao reconhecer algum dos criminosos, o cidadão pode fazer uma denúncia anônima de qualquer parte do estado através do (71) 3235-0000.