Morro de SÃ£o Paulo: Estudante de 15 anos desaparece durante mergulho em banco de areia

Um estudante de 15 anos da embarcação de turismo Patativa II desapareceu enquanto mergulhava em um banco de areia nas proximidades do povoado de Gamboa do Morro, em Morro de São Paulo, no município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia.

Segundo informações do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) informou ter recebido um pedido de socorro por rádio.

Após o alerta, o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (SALVAMAR LESTE) iniciou uma operação SAR (Search and Rescue) para localizar o passageiro desaparecido.

As buscas começaram na manhã deste domingo (27), sob comando de militares do Aviso de Patrulha “Dourado” e do Navio-Patrulha “Guaratuba”, que estavam nas proximidades da região no momento em que o rapaz desapareceu. As buscas prosseguem, mas o jovem, que não teve identidade divulgada, ainda não foi encontrado.

Um inquérito administrativo foi instaurado pela Marinha para apurar causas e responsabilidades do incidente.