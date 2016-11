Mulher Ã© internada no HGE apÃ³s marido atear fogo em seu corpo

Uma mulher foi internada no Hospital Geral do Estado (HGE) depois de ter sido queimada pelo companheiro na manhã deste domingo (27) no bairro Calabetão, em Salvador.

Segundo informações do jornal Correio, Jacilene da Silva Pereira, 27 anos, estava deitada, por volta das 5h, quando o homem jogou álcool em seu corpo e ateou fogo. Vizinhos socorreram a jovem para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Jacilene passou a manhã em cirurgias e foi encaminhada ao setor de queimados da unidade, por volta das 12h. O suspeito não teve o nome divulgado. Vizinhos relataram que ele saiu correndo do imóvel após o crime. A polícia chegou a encaminhar a equipe até o local, onde foi realizada uma perícia.

O irmão da vítima, Alisson Silva, acredita que o crime foi motivado por ciúmes. "Eles estão juntos a cerca de três anos. Há algum tempo ele já vem apresentando esse comportamento. Já bateu nela em outras vezes, mas ela tinha medo de denunciar. Às vezes eu ia na casa dela e a encontrava com o rosto inchado das brigas. Cansei de dar conselhos. Ela até chegou a separar, mas voltou e aconteceu isso", relatou. O crime será investigado pela 11ª Delegacia (Tancredo Neves).