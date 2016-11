Wagner diz que Alba precisa de

Recém-empossado como coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia, o ex-governador do estado, Jaques Wagner, disse que não é a favor da reeleição do deputado Marcelo Nilo (PSL) para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) pelo sexto mandato consecutivo. Para Wagner, é necessário que haja "oxigenação" no cargo de chefia da Casa.

"Se você me perguntar se eu acho bom ele presidir a assembleia mais uma vez, eu não acho. Acho que tem que ter oxigenação", defendeu o petista.

Wagner destacou ainda, que para assumir a presidência da AL-BA, é importante que o deputado 'tenha olhos vendados', o que significa, ao seu ver, certa imparcialidade. "O presidente da assembleia tem que ser olhos vendados. Não pode ser nem contra o governo e nem amém para tudo", afirmou.

Ainda segundo Jaques Wagner, a opinião sobre Nilo não é algo pessoal e sim, uma visão democrática."Nilo não é problema pra Rui. Se ele continuar, não será ruim também. Ele sempre foi correto comigo", garantiu.