Na madrugada de domingo (27), a estudante de odontologia da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF), Thainá Gomes Costa, de 22 anos, morreu no Hospital São Rafael, em Salvador.

Ela, que morava em Conceição do Jacuípe, aguardava um transplante de fígado, mas não conseguiu um doador. Thainá era a primeira na fila do transplante.

A estudante estava internada desde o dia 23 de novembro na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital, com complicações no quadro de hepatite tóxica.

Para ajudá-la amigos iniciaram uma campanha de doação de órgãos, mas não obtiveram sucesso.