PF cumpre 108 mandados contra esquema de corrupÃ§Ã£o; governador Ã© alvo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (28) a Operação Reis do Gado, que tem como alvo uma organização criminosa que atuava no Tocantins, praticando crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, usando dissimulação e ocultação de lucros ilícitos no patrimônio de membros da família do governador do estado, Marcelo Miranda, que foi um dos alvos de condução coercitiva.

O governador foi conduzido coercitivamente. . São cumpridos 108 mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), sendo 8 de prisção temporária, 24 de condução coercitiva e 76 de busca e apreensão na capital, Palmas e na cidade de Araguaína (TO), além de Goiânia (GO), Brasília (DF), Caraguatatuba (SP), Canãa dos Carajás, Redenção, Santa Maria, São Felix do Xingu e Sapucaia, todos na Pará.

Entre os mandados, estão sendo cumpridos condução coercitiva e busca e apreensão no apartamento do pai do governador, Brito Miranda, e e de prisão temporária do secretário de Infraestrutura, Sérgio Leão. De acordo com a apuração, havia um esquema de fraudes em contratos de licitações com empresas de familiares e de pessoas de confiança do governador, que teria movimentado no mínimo um montante de mais de R$ 200 milhões efetivamente lavados.

Para ocultar o dinheiro, eram feitas de transações imobiliárias fraudulentas, contratos de gaveta e manobras fiscais ilegais, o que incluía a compra de fazendas e de grandes quantidades de gado. Parte do valor foi destinada à formação de caixa dois para campanhas realizadas no Estado. Algumas das transações financeiras chamaram a atenção dos policiais, por causa da desproporcionalidade, que indicam a intenção de disfarçar as grandes movimentações ilícitas do grupo. Em um dos casos, identificou-se um contrato de compra de gado cujo volume não caberia dentro da propriedade onde supostamente deveria ser abrigado o rebanho.

A técnica foi apelidada pelos investigadores como “Gados de Papel”. Outro caso envolve contrato de prestação de serviços entre o governo e uma empresa de transportes aéreos, cujos valores são tão elevados que, dimensionadas em horas de voo, fariam os aviões a serem abastecidos no ar, para que se pudesse cumprir o valor integral do contrato. Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, corrupção passiva, fraudes à licitação e organização criminosa. O nome da operação “Reis do gado” se deve aos principais investigados serem grandes pecuaristas no Estado do Pará, e a utilização do gado para lavagem de dinheiro desviado.

Mais detalhes serão divulgados em entrevista coletiva às 10h na sede da PF em Palmas/TO. É a terceira vez que um governador é alvo de mandado no Tocantins: o ex-governador Sandoval Cardoso (SD), antecessor de Miranda, foi preso em outubro durante a operação Ápia, quando o ex-governador Siqueira Campos (PSDB) foi conduzido coercitivamente. A operação Reis do Gado tem conexões com a Ápia: os empreiteiros Luiz Pires e Rossine Aires são novamente alvo de mandado.