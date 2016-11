OperaÃ§Ã£o Quali combate fraude em licitaÃ§Ã£o de serviÃ§os grÃ¡ficos

O Ministério Público do Estado da Bahia deflagrou no início da manhã desta segunda-feira, dia 28, uma operação para desarticular organização criminosa envolvida com a prática de fraudes em licitações. A “Operação Quali” é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP (Gaeco) com o apoio do Departamento de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil (Draco) e do Centro de Operações Especiais (COE), da Polícia Civil. Estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão temporária e 6 de condução coercitiva em Salvador e Lauro de Freitas.

Os alvos da operação são empresas que atuam no ramo de impressos gráficos e que formaram cartel para vencerem licitações em órgãos públicos estaduais e municipais. De acordo com as investigações, o grupo atua há anos na capital e no interior da Bahia e tem conseguido vencer licitações, com preços superfaturados, em diversos órgãos. O superfaturamento, aponta o Gaeco, gira em torno de 20% do valor do serviço, sendo que milhões de reais já foram desfalcados dos cofres públicos.