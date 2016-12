Aposentada tenta atear fogo no próprio corpo contra atraso no 13º no RS

Uma aposentada tomou uma atitude extrema nesta terça-feira (20) em protesto contra o não pagamento do 13º para servidores do estado do Rio Grande do Sul. De acordo com jornal local Diário Popular, a mulher entrou em uma agência do município de Pelotas por volta das 11h e tentou atear fogo ao próprio corpo.

Segundo testemunhas, antes do ato ela gritou: “Eu não tenho dinheiro pra nada. Já que o governador não vai pagar o 13º, eu vou me matar”. A aposentada chegou a despejar álcool no próprio corpo e pegou o isqueiro, mas pessoas na agência evitaram que ela acendesse o fogo. Parte do álcool ficou espalhado no chão da agência. Clientes contaram que houve pânico no local. "Teve gente que nem saiu do lugar. Parece que estavam todos paralisados pelo medo. Foi uma cena de horror”, contou um deles.