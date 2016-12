Boulevard Shopping está com tarifa única de estacionamento neste fim de ano

Até o próximo dia 31 de dezembro, a tabela de preço do estacionamento do Boulevard será única, ou seja, será cobrada apenas uma tarifa no valor fixo de R$ 4,00 para carro e de R$2,00 para motos, independentemente do período de permanência do veículo no estabelecimento. A tarifa única começou ontem (21) e, vale destacar, que a estada do veículo deve ser contínua.

Veja os horários de funcionamento do Boulevard Shopping Feira de Santana:

Até o dia 23/12: o Shopping abre 9h e encerra suas atividades a 00h (exceto o Bompreço, que funciona das 8h às 00h).

Dia 24/12: o Shopping estará aberto das 8h às 18h (com exceção do Bompreço, que funcionará das 8h às 20h).

De 25/12: Shopping Fechado (com exceção do cinema, que funcionará conforme sua programação de filmes).

Dia 31/12: o Shopping funciona das 8h às 16h; (Bompreço funcionará das 8h às 19h).

Dia 01/01: Shopping Fechado (com exceção do cinema, que funcionará conforme sua programação de filmes).