Morro de São Paulo e Boipeba podem passar Réveillon sem coleta de lixo

Destinos turísticos da Bahia reconhecidos internacionalmente, como Boipeba, Morro de São Paulo e Garapuá, podem passar o final do ano com lixo acumulado nas ruas. Em contato com o Bahia Notícias, funcionários da empresa responsável pela limpeza da região informaram que a prefeitura de Cairu não repassa os pagamentos há cerca de quatro meses.

Com o atraso das faturas e o agravamento da crise política, o grupo se preocupa com duas questões. Primeiro, podem passar Natal e Ano Novo sem receberem um centavo pelos últimos meses trabalhados e até perderem o emprego, caso a empresa acabe fechada. Além disso, os trabalhadores alertaram ainda para a má impressão que os turistas podem ter dos destinos caso o lixo fique acumulado nos principais cartões postais da região.