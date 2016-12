Orçamento da União para 2017 prevê R$ 15 milhões para Canal do Sertão Baiano

O Orçamento da União para 2017 destina R$ 15 milhões para a implantação do Canal do Sertão Baiano. O projeto inicial da obra requer investimento de R$ 25,6 milhões. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) responsável pelo projeto deverá aplicar o recurso na elaboração do projeto básico, no Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e na modelagem da Parceria Público-Privada (PPP) do empreendimento.

O Canal do Sertão deverá beneficiar as bacias hidrográficas dos rios Salitre, Tatauí, Tourão/Poções, Itapecuru e Jacuípe. Além do abastecimento humano, a água também poderá ser aproveitada para a dessedentação animal, o desenvolvimento regional (com oferta de água para a pecuária e a aquicultura), a revitalização e segurança de projetos de irrigação existentes. O desenho inicial da Codevasf prevê a captação de água do Rio São Francisco no Projeto Salitre, em Juazeiro (BA), com vazão de 20 m³/s; 320 quilômetros de extensão para o canal, até a barragem do município de São José do Jacuípe, no semiárido.