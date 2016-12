Salvador: Grupo explode terminal na agência da Caixa Econômica no Cabula

Um grupo explodiu um caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal do bairro do Cabula na madrugada desta quinta-feira (22). Segundo informações do jornal Correio, o crime aconteceu por volta das 4h, na Estrada das Barreiras. De acordo com o relato de testemunhas, 10 homens armados usaram explosivos durante a ação, e fugiram em dois carros.

A quantia levada. Ninguém ficou ferido durante o assalto. Agentes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foram até o local, mas não encontrou mais a quadrilha. Segundo testemunhas, os suspeitos seguiram em direção à BR 324.